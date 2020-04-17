طقس لبنان: أمطار تنحسر تدريجيا بعد ظهر اليوم

أعلنت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ ان الحوض الشرقي للمتوسّط يتأثر بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً. ينحسر تدريجياً اعتبارا من بعد ظهر اليوم الجمعة ويستقر​الطقس​ نهاية الاسبوع.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات ،تتساقط ​أمطار​ متفرقة تكون غزيرة احيانا في الفترة الصباحية خاصة في المناطق الوسطى والداخلية، تخف ​الامطار​ تدريجياً اعتبارا من بعد الظهر ويتحسن الطقس مساء.

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السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الإثنين: قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.