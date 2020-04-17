طقس لبنان: أمطار تنحسر تدريجيا بعد ظهر اليوم

أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان الحوض الشرقي للمتوسّط يتأثر بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً. ينحسر تدريجياً اعتبارا من بعد ظهر اليوم الجمعة ويستقرالطقس نهاية الاسبوع.
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ،تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا في الفترة الصباحية خاصة في المناطق الوسطى والداخلية، تخف الامطار تدريجياً اعتبارا من بعد الظهر ويتحسن الطقس مساء.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال.
الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.
الإثنين: قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
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