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طقس لبنان: أمطار تنحسر تدريجيا بعد ظهر اليوم

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أعلنت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ ان الحوض الشرقي للمتوسّط يتأثر بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً. ينحسر تدريجياً اعتبارا من بعد ظهر اليوم الجمعة ويستقر​الطقس​ نهاية الاسبوع.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات ،تتساقط ​أمطار​ متفرقة تكون غزيرة احيانا في الفترة الصباحية خاصة في المناطق الوسطى والداخلية، تخف ​الامطار​ تدريجياً اعتبارا من بعد الظهر ويتحسن الطقس مساء.

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السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الإثنين: قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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