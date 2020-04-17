فريدمان: اميركا قدمت 5 ملايين دولار للعائلات الفلسطينية لمساعدتها بمكافحة كورونا

أعلن ​السفير الأميركي​ لدى ​إسرائيل​ ​ديفيد فريدمان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​الولايات المتحدة​ قدمت 5 ملايين ​دولار​ للعائلات و​المستشفيات​ ال​فلسطين​ية لمساعدتها في مكافحة ​كورونا​ بعد تجميد دام سنتين"، موضحاً ان "إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ملتزمة بمساعدة ​الشعب الفلسطيني​ والآخرين في جميع أنحاء ​العالم​ في هذه ​الأزمة​".

بدوره أعلن المندوب الدائم لفلسطين لدى ​الأمم المتحدة​ الوزير ​رياض منصور​، إن "إسرائيل تستمر باستغلال تركيز ​المجتمع الدولي​ على ظروف ​الحياة​ والموت التي فرضتها جائحة كورونا، لترسيخ احتلالها غير القانوني، وتعزيز خطط الضم، وتصعيد إجراءاتها القمعية ضد ​الفلسطينيين​، بما في ذلك المداهمات الليلية، والاعتقالات وهدم المنازل".

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