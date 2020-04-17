فريدمان: اميركا قدمت 5 ملايين دولار للعائلات الفلسطينية لمساعدتها بمكافحة كورونا

أعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الولايات المتحدة قدمت 5 ملايين دولار للعائلات والمستشفيات الفلسطينية لمساعدتها في مكافحة كورونا بعد تجميد دام سنتين"، موضحاً ان "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملتزمة بمساعدة الشعب الفلسطيني والآخرين في جميع أنحاء العالم في هذه الأزمة".
بدوره أعلن المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إن "إسرائيل تستمر باستغلال تركيز المجتمع الدولي على ظروف الحياة والموت التي فرضتها جائحة كورونا، لترسيخ احتلالها غير القانوني، وتعزيز خطط الضم، وتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك المداهمات الليلية، والاعتقالات وهدم المنازل".
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