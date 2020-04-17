الرئيس البرازيلي يقيل وزير الصحة بسبب وباء فيروس كورونا

أعلن الرئيس ​البرازيل​ي ​جايير بولسونارو​، عن "اقالة ​وزير الصحة​ لويز مانديتا، الذي يحظى بشعبية واسعة، بعد خلافات استمرت أسبوعين بين الرجلين بشأن وجهات نظر مختلفة جذريا حول وباء ​فيروس كورونا​".

ولفت مانديتا، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "دافع طوال الوقت عن التباعد الاجتماعي، في حين يصر الرئيس البرازيلي على أن تأثير الوباء على ​الاقتصاد​ البرازيلي المتعثر أكثر أهمية من الخسائر في الأرواح".

هذا وسجلت البرازيل حتى اليوم، أكثر من 30 ألف إصابة مؤكدة بمرض "​كوفيد 19​" الناتج عن فيروس كورونا المستجد، إلى جانب 1900 ألف حالة وفاة وأكثر من 14 ألف حالة شفاء.