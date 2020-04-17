الرئيس البرازيلي يقيل وزير الصحة بسبب وباء فيروس كورونا

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، عن "اقالة وزير الصحة لويز مانديتا، الذي يحظى بشعبية واسعة، بعد خلافات استمرت أسبوعين بين الرجلين بشأن وجهات نظر مختلفة جذريا حول وباء فيروس كورونا".
ولفت مانديتا، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "دافع طوال الوقت عن التباعد الاجتماعي، في حين يصر الرئيس البرازيلي على أن تأثير الوباء على الاقتصاد البرازيلي المتعثر أكثر أهمية من الخسائر في الأرواح".
هذا وسجلت البرازيل حتى اليوم، أكثر من 30 ألف إصابة مؤكدة بمرض "كوفيد 19" الناتج عن فيروس كورونا المستجد، إلى جانب 1900 ألف حالة وفاة وأكثر من 14 ألف حالة شفاء.
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