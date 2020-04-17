شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إيهاب غطاطى: الجيش الأبيض حصن مصر المنيع لمواجهة تفشى وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب، على ضراوة المعركة التي يخوضها الجيش الأبيض في مصر من أطباء وممرضين لمواجهة وباء كورونا، والتصدي لانتشاره وتفشيه بعدما انتشر فى العالم كله وأصبح بمثابة كابوس يطارد البشرية.

ونوه غطاطى، في بيان له اليوم، بالدور الهائل الذي يقوم به أطباء مصر ووممرضوها، وهو الدور الذي يتحدث عنه العالم وأكده العالم المصري فاروق الباز من أمريكا، قائلا إن أطباء مصر وممرضوها الآن حكاية عالمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لافتا إلى الدعم الذي خصصه الرئيس السيسي للجيش الأبيض لمؤازرته في الدور الذي يقوم به لمواجهة كورونا.

وكان العالم المصري فاروق الباز، قد أشاد بالوقفة البطولية للجيش الأبيض في مصر والجهود التي يبذلونها، في السياق نفسه أكد غطاطي، أن مصرجادة في وقف الوباء والقرارات الأخيرة بحظر التجمعات خلال شم النسيم وأعياد الأقباط ضرورية لوقف كورونا والعبور بسلام من هذه المرحلة.