شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: المركز الإعلامي للوفد هو المصدر الوحيد لأخبار الحزب الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن المركز الإعلامي للحزب، هو الجهة الوحيدة المنوط بها التحدث بلسان الحزب في كل القضايا العامة والحزبية.

وأهاب رئيس الوفد، بوسائل الإعلام المختلفة استقصاء الأخبار من مصدرها المعتمد والوحيد، مؤكدًا أن جميع الأخبار الخاصة بالحزب وأعضائه تكون من خلال المركز الإعلامي للحزب، وأن النشر بطرق مخالفة لذلك يكون على مسئولية صاحبها.

وشدد "أبو شقة" على أن جميع الأخبار التي تنشر من خلال المركز الإعلامي للحزب، لا تنشر إلا بعد عرضها وإقرارها من رئيس الحزب.