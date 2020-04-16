أكدت التحاليل المخبرية التي توصلت بها مستشفى للامريم، اليوم الخميس، إصابة إحدى العاملات بمصنع لتصبير السمك، بفيروس كورونا المستجد، كانت قد توفيت أول أمس الثلاثاء نتيجة مضاعفات ألمت بها بشكل مفاجئ.
وكشف مصدر طبي من مستشفى للامريم لـ”اليوم24″ أن الفتاة في عقدها الثاني، وصلت إلى المستشفى مطلع الأسبوع الجاري بعدما أغمي عليها بشكل مفاجئ، ليتم نقلها إلى قسم الإنعاش بالمستشفى ذاته، لكنها فارقت الحياة بعدها.
وتم عرض جثة الهالكة للتشريح، لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة، وأخذ عينات من أنفها قصد إخضاعها لتحليل مخبري، أكد فيما بعد إصابتها بـ”كوفيد19″.
وتزامنا مع انتشار خبر إصابتها بالجائحة، طوقت السلطات المحلية منزل الفتاة القاطنة بحي “الباركي”، وتم نقل أفراد من أسرتها إلى مستشفى للامريم رهن الحجر الصحي للتأكيد إصابتهم من عدمها.
كانت هذه تفاصيل خبر العرائش..تأكيد إصابة عاملة بمصنع لتصبير السمك بكورونا بعد وفاتها بيومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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