عدد الوفيات بكورونا المستجد في الولايات المتحدة يتخطى الـ30 ألف وفاة

تخطت وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 30 ألف وفاة، اليوم الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.
وبحسب الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات، والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، توفي بالوباء 30990 شخصا في الولايات المتحدة، منذ بدء الجائحة.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات بكوفيد-19، تليها إيطاليا بـ21645 حالة وفاة، وإسبانيا (19130 وفاة)، وفرنسا (17167 وفاة).
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