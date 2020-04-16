تشديد التدابير والإرشادات الصحية في مخيم قلنديا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في ظل ارتفاع عدد الإصابات المُعلنة رسمياً وتحديداً في منطقة كفرعقب ومخيم قلنديا، كان آخرها مساء اليوم، الخميس، حيث أُعلن عن 10 إصابات، أصدرت الهيئة التنظيمية بيانًا تشرح كيفية السٌبل لمواجهة تفشي جائحة كورونا المستجد.

وشددت الهيئة في بيانها أنها تدرك الكثافة السكانية الموجودة في مخيم قلنديا، التي تشكل خطرًا علماً لإصابات جديدة دون العلم بها ، وبناءً عليه وحفاظاً على الصحة العامة.

وأضاف البيان أنه "سيتم إغلاق جميع مداخل ومخارج المخيم بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة والإبقاء على المدخل الرئيسي للمخيم فقط ، بحيث ستكون الحركة عليها منظمة من قبل لجنة المساندة لمكافحة وباء كورونا".

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وتابع البيان أنه "سيتم تقليل الحركة للحد الأدنى من التنقل بين المخيم ومحيطه بحيث سيتم التشديد على ذلك"كما وشدد على أنه "ستُغلق كافة محال الحلاقة ويمنع منعاً باتاً استقبال الزبائن داخل المحل وتحت طائلة المسؤولية".

وذكر البيان أنه "ستفتح كافة المحال التجارية يوم غد، الجمعة،تماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساء مع اتباع كافة إجراءات الوقاية والسلامة".

وخلص البيان أنه "سيتم السماح للمطاعم بممارسة أعمالها يومياً من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا فقط ويمنع استقبال الزبائن داخل المحل مع الالتزام بطرق الوقاية والسلامة".