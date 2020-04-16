الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة بترهونة

الخميس 16 أبريل 2020

أعلن الجيش الليبي، مساء الخميس، إسقاط طائرة تركية مسيرة بعد إغارتها على مدينة ترهونة الداعمة للقوات المسلحة الليبية.



يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الجيش الليبي، إسقاط طائرتين مسيرتين بدون طيار بمناطق جنوب وجنوب غربي العاصمة طرابلس، وفقا للعين.

وتعد ترهونة إحدى أبرز المدن الداعمة للجيش الليبي في حربه على الإرهاب بالمنطقة الغربية، وقد شكلت المدينة عدة ألوية من المتطوعين من ابنائها (اللواء التاسع ولواء الحسوم) لدعم الجيش في معركته ضد الإرهاب.

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والأسبوع الماضي، كثفت مليشيات السراج هجومها بالطائرات التركية المسيرة على مدينة بني وليد، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

كما قصفت الطائرات التركية المسيرة مساعدات طبية وغذائية تتعلق بمكافحة وباء كورونا داخل مدينة ترهونة (90 كم جنوب العاصمة).

ويستمر الجيش الليبي في مواجهة التنظيمات المتطرفة المدعومة من تركيا وقطر على مختلف البلاد من وسطها إلى غربها، حيث استطاع في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، تحرير سرت والمناطق المجاورة لها وانتقل بالمواجهات باتجاه مصراتة.

وأسقط منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة ٤ أبريل/نيسان ٢٠١٩ أكثر من ٧٠ طائرة تركية مسيرة نوع بيردقدار، كما دمر عدد من المدرعات التركية نوع كيربي.