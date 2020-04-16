وفاة ثاني معارض تركي جراء كورونا

الخميس 16 أبريل 2020

توفي، الخميس، قيادي كردي شغل سابقا منصب الرئيس المشارك لأحد أفرع حزب الشعوب الديمقراطي، المعارض، جرّاء إصابته بـكورونا المستجد (كوفيد 19)، ليكون ثاني معارض تركي يتوفى جراء إصابته بالفيروس خلال أيام، وفقا للعين.



وأصدر الحزب الكردي بيانا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيه: إن برهان طاش دمير (45 عاما) توفي جراء إصابته بكورونا في وقت يتفشى فيه الفيروس بشكل متسارع في البلاد وسط إجراءات هزيلة لنظام أردوغان.

وأوضح البيان أن دمير، الرئيس المشارك السابق لفرع الشعوب الديمقراطي بمنطقة "سلطان بايلي" في إسطنبول، لقي حتفه متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ولم يكن طاش دمير، أول المعارضين لأردوغان الذين يلقون حتفهم جرّاء الإصابة بالفيروس، فالجمعة الماضية، توفي للسبب نفسه، محمد أونال (54 عاما) مسؤول حزب "السعادة" بمقاطعة دميرتشي بمدينة مانيسا عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه غربي البلاد.

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والثلاثاء الماضي، توفي رئيس حزب "تركيا المستقلة"، حيدر باش، إثر إصابته بفيروس كورونا،

كما تعرض البرلماني فتحي يلماز، نائب رئيس حزب الحركة القومية المعارض في تركيا، للإصابة بالفيروس من قبل.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 125 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، تعتبر هي أعلى حصيلة يومية في عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في تركيا في 10 مارس/آذار.

وذكر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، عبر حسابه على "تويتر"، أنَّ الوفيات الجديدة ترفع العدد الإجمالي إلى 1643 حالة وفاة.

وسجَّلت تركيا 4801 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 74 ألفا و193 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 7089 حالة.