صندوق النقد الدولي :توفير تعهدات بقيمة 11.7 مليار دولار للبلدان الفقيرة خلال مكافحة كورونا

المناطق _ واشنطن

قال صندوق النقد الدولي اليوم إن خمس دول غنية تعهدت بتقديم ماقيمته 11.7 مليار دولار لقروض من صندوق النقد الدولي ومنح للدول الفقيرة ، حيث تعهدت اللجنة الاستشارية للصندوق بمراجعة مدى كفاية الموارد اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كوورنا المستجد .

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا : إن الالتزامات القوية لتعزيز قدرة صندوق الحد من الفقر والنمو جاءت من اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا ، وهو ما يمثل حوالي 70٪ من الزيادة البالغة 17 مليار دولار التي طلبتها يوم امس .

وتمت التعهدات من الدول الخمس خلال اجتماع للجنة المالية والنقدية الدولية و اللجنة التوجيهية المكونة من 24 عضوا لصندوق الأزمة العالمية التي عقدت عن طريق التداول بالفيديو.