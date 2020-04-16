شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي :توفير تعهدات بقيمة 11.7 مليار دولار للبلدان الفقيرة خلال مكافحة كورونا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:33 صباحًا, 17 أبريل 2020 م
المناطق _ واشنطن
قال صندوق النقد الدولي اليوم إن خمس دول غنية تعهدت بتقديم ماقيمته 11.7 مليار دولار لقروض من صندوق النقد الدولي ومنح للدول الفقيرة ، حيث تعهدت اللجنة الاستشارية للصندوق بمراجعة مدى كفاية الموارد اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كوورنا المستجد .
وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا : إن الالتزامات القوية لتعزيز قدرة صندوق الحد من الفقر والنمو جاءت من اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا ، وهو ما يمثل حوالي 70٪ من الزيادة البالغة 17 مليار دولار التي طلبتها يوم امس .
وتمت التعهدات من الدول الخمس خلال اجتماع للجنة المالية والنقدية الدولية و اللجنة التوجيهية المكونة من 24 عضوا لصندوق الأزمة العالمية التي عقدت عن طريق التداول بالفيديو.
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