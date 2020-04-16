ترامب : يؤكد أن حكومته بصدد الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 2 تريليون دولار مخصصة للبنى التحتية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:10 مساءً, 16 أبريل 2020 م المناطق _ واشنطن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حكومته بصدد التوصل لاتفاق بشأن حزمة مساعدات بقيمة 2 تريليون دولار، مخصصة للبنى التحتية في البلاد.

وأعرب ترامب في تصريح خلال الحفل الذي أقيم لتكريم سائقي الشاحنات اليوم، عن ثقته في أن حكام الولايات سيكونون سعداء بالإرشادات الجديدة التي سيعلن عنها بشأن إعادة فتح الاقتصاد.

وكان الرئيس ترامب قد تحدث خلال الأسابيع الماضية أكثر من مرة عن الحاجة إلى الاستفادة من تدني معدلات الفائدة في الوقت الحالي للتوصل إلى تشريع يخصص مليارات الدولات لإعادة بناء الطرق والجسور والمطارات وغيرها من مشروعات البنى التحتية.

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