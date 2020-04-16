صحة ذي قار تعلن شفاء مصابة بكورونا تبلغ من العمر 107 اعوام

اعلنت دائرة صحة ذي قار، الخميس، عن شفاء مصابة بكورونا تبلغ من العمر 107 اعوام.

وقال مدير عام الدائرة حيدر حنتوش في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، منه ان "مصابة بكورونا في المحافظة تبلغ من العمر ١٠٧ اعوام شفيت من الفايروس".

واضاف ان "نتائج التحاليل المختبرية لها كانت سالبة"، مشيرة الى انها "بصحة جيدة".