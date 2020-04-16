اعلنت وزارة النقل، الخميس، عن جدول الرحلات الاستثنائية ليوم غد الجمعة. وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ادناه جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الأستثنائية ليوم غد الجمعة، استناداً لقرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بواقع رحلتين جويتين استثنائيتين". واضافت ان "الرحلة الأولى لقطاع (بغداد-اسطنبول-بغداد) لأعادة العراقيين العالقين في تركيا"، مشيرة الى ان "الرحلة الاستثنائية الأخرى فهي الاولى من نوعها لقطاع (بغداد-فرانكفورت -اربيل-بغداد ) لأعادة العراقيين العالقين فيها". Advertisements

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