عمليات بغداد: تم اعتقال ٢٥٤٨٦ شخصا وحجز ١٣١٧ عجلة ودراجة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن القبض ٢٥٤٨٦ شخصا وحجز ١٣١٧ عجلة ودراجة.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "مع تواصل الاجراءات الخاصة بحظر التجول الوقائي داخل العاصمة بغداد، تستمر تشكيلات قيادة عمليات بغداد بتطبيقه".

واضافت انها "تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٦ نيسان من القاء القبض على ٢٥٤٨٦ مخالفاً، فيما حجزت ١٣١٧ عجلة ودراجة نارية مختلفة"، مبينة ان "عدد الغرامات بلغت ٥١٦٠٨ غرامة".

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واكدت انها "سهلت دخول ٢١٨١٤ عجلة حمل تحمل مواد غذائية"، مشيرة الى انها "ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

وقدمت القيادة الشكر الى "الملتزمين بحظر التجول"، مشددة على ان "القوات الأمنية مستعدة لتقديم جميع التسهيلات للجهات المستثناة من إجراءات".