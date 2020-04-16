قوة امنية تقتل ارهابيا وتصيب اخر في كمين محكم بديالى

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، ان قوة امنية قتلت ارهابيا واصابت اخر في كمين محكم بديالى. وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من الفرقة الخامسة بالجيش العراقي تمكنت من قتل إرهابي واصايب اخر بعد نصب كمين محكم لهما والاشتباك معهما في قرية يوسف هلال جنوبي ناحية كنعان التابعة لقضاء بعقوبة بمحافظة ديالى". واضافت ان "البحث مازال مستمرا عن الإرهابي المصاب".

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