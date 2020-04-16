"العمو".. إرهابي مطلوب دوليا بين صفوف مليشيات السراج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحمد الدباشي الشهير بـ"العمو" أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين دوليا، يظهر مجددا في صبراتة بصفوف مليشيات السراج.. مَن هو العمو؟ ليبيا مقبرة طائرات أردوغان ينتمي "العمو" إلى عائلة تمتهن الإجرام، أخوه الأصغر أسس مليشيا الـ"48"، مهرب محترف ومن أكبر تجار البشر في ليبيا، تقدر ثروته بأكثر من 250 مليون دينار ليبي. إدانات دولية لجرائم مليشيات الوفاق وتركيا غربي ليبيا عام 2014 تولى قيادة مليشيا "أنيس الدباشي"، وفي يونيو 2018 لاحقت المحكمة الجنائية الدولية "العمو" بتهم الاتجار بالبشر.

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