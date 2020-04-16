القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية الخميس 2020/4/16 10:58 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/4/16 10:58 م بتوقيت أبوظبي

أظهرت بيانات وكالة الصحة العامة الكندية، الخميس، تسجيل 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28899 حالة. كما سجلت 94 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1048. وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الخميس، أن حدود بلاده مع الولايات المتحدة لن تفتح بالكامل قبل عدة أسابيع على الأقل، مخالفا بذلك توقعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتحها في وقت قريب.

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