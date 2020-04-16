الجيش الليبي يستهدف تمركزات داعش والمرتزقة في الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

شنت مقاتلات الجيش الليبي، الخميس، سلسلة غارات على مواقع لتمركزات المرتزقة وإرهابيين دواعش في عمق الجنوب.



وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن مقاتلات سلاح الجو الليبي استهدفت المليشيات في مشروع النخيل بالقرب من بلدة غدوة، مؤكداً أن الضربات كانت دقيقة ومباشرة.

وأسفرت الضربات عن مقتل عددٍ كبيرٍ من أفراد هذه الجماعات الإرهابية بينهم مجموعة من المرتزقة حاملي الجنسيات السورية والتشادية.

وأضاف المركز في بيان له أن "الوضع في الجنوب الليبي ممتاز لأبعد الحدود ومنطقة سبها العسكرية ومجموع المناطق الجنوبية على استعداد تام لمواجهة أي طارئ".

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وأشادت غرفة عمليات الكرامة بحرص أهالي الجنوب الليبي ومناصرتهم للجيش الوطني، مضيفاً: "نؤكد لهم أننا لن نخذلهم، وأن فجر النصر بات قريبا".

وحاولت مليشيا داعشية مستعينة بالمرتزقة التشاديين، شن هجوم مباغت على وحدات الجيش الليبي وتمركزاته في المنطقة الجنوبية الممتدة من أوباري إلى براك الشاطئ.

بدورها، أوضحت مصادر أمنية ليبية مطلعة وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن مليشيا مهرب الوقود إبراهيم جضران تحالفت مع دواعش مرتزقة تشاديين لزعزعة الأمن والسلم الأهلي بالمنطقة الجنوبية.

ولفتت المصادر إلى أن التحالف الإرهابي اتخذ من "مرزق ومنطقة جرمة بوادي الآجال" مواقع وتمركزات لإرهابييهم.

وكان الجيش الليبي أطلق عملية فرض القانون في يناير/كانون الثاني، من العام الماضي نتج عنها تحرير كافة المرافق الحيوية في جنوب البلاد وتأمين الحدود وإيقاف تدفق الهجرة والسلاح.