الصين تساعد إثيوبيا لمواجهة كورونا بفريق طبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تحت شعار "بالتضامن سننتصر"، وصل الفريق الطبي الصيني للمساعدات الطارئة المكون من 12 عضوا إلى أديس أبابا، الخميس، لمواجهة فيروس كورونا بإثيوبيا والقارة الأفريقية.



وكان في استقبال الوفد كل من وزيرة الصحة الإثيوبية، ليا تاديسي، ووزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية رضوان حسين.

واعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، وصول الفريق الطبي الصيني تأكيدا للصداقة والتضامن بين البلدين، وقالت إن الفريق هنا لدعم البلاد والتبرع بالإمدادات الطبية.

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ونوهت وزارة الخارجية الإثيوبية بأن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي وصفتها بالعريقة.

وإلى جانب الفريق الطبي الصيني، وصلت أيضًا أطنان من الإمدادات الطبية التي تبرعت بها الحكومة الصينية لمساعدة جهود إثيوبيا في مكافحة جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، الأربعاء، إن الحكومة الصينية سترسل خبراء وأطباء في مجال الصحة إلى الدول الأفريقية لدعمها بشكل أفضل في مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح ليجيان، خلال مؤتمر صحفي، أن الخبراء الصينيين سيقدمون التوجيه والمشورة الفنية بشأن الوقاية من الأوبئة مع المؤسسات الطبية والصحية في إثيوبيا وبوركينا فاسو.

وأكد المسؤول الصيني متانة العلاقات الصينية الأفريقية، وقال إن الصين وأفريقيا تربطهما علاقات قديمة، وأن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق الانتصار على فيروس كورونا، خصوصاً أن الصين تضع في اعتبارها الموقف الأفريقي حين كانت البلاد تواجه فترة صعبة أثناء التصدي والسيطرة على كورونا.