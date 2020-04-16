التحالف العربي يكشف عن خروقات جديدة لمليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف تحالف دعم الشرعية عن اختراقات حوثية جديدة لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة بلغت 100 اختراق.



وقال التحالف العربي بقيادة السعودية: إن الاختراقات الحوثية شملت الأعمال العدائية واستخدام كافة أنواع الأسلحة.

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وشدد التحالف على التزامه بالهدنة ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، مضيفا: "نطبق أقصى درجات ضبط النفس على الجبهات".

والأربعاء 8 أبريل/نيسان الجاري، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وبدأ وقف إطلاق النار فعليا يوم الخميس 9 أبريل/نيسان الجاري لمدة أسبوعين قابلة للتمديد؛ بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.