أبو العردات: لإطلاق سراح المناضلين الأبطال في سجون الاحتلال وخاصة المرضى

وجه أمين سر ​حركة فتح​ وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ​لبنان​ ​فتحي أبو العردات​ كلمة لمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" حيا فيها الاسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، من لبنان ومن ​الشعب الفلسطيني​ في مخيمات اللجوء في لبنان"، داعياً ​المجتمع الدولي​ وكل البرلمانات وكل الأحزاب والنقابات و​منظمة المؤتمر الاسلامي​ وكل الأحرار في ​العالم​ لـ"تكثيف تحركها من أجل إطلاق سراح المناضلين الأبطال في سجون الاحتلال وخاصة المرضى والأخوات المناضلات الماجدات و​الأطفال​، لإطلاقهم فوراً وتكاتف كل الجهود من أجل إنجاز هذه المهمة النبيلة والسامية".

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