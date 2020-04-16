تحالف القوى الفلسطينية في لبنان يبحث مع الجباوي اخر المستجدات السياسية

استقبلت قيادة تحالف القوى ال​فلسطين​ية في ​لبنان​ مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة أمل الحاج محمد الجباوي، في مقر جيهة التحرير الفلسطينية في مخيم مار الياس في بيروت، واستعرض المجتمعون "التطورات والمستجدات السياسية وسبل مواجهة المخططات والمشاريع التآمرية وعلى رأسها مؤامرة ما يسمى ​صفقة القرن​ التي تستهدف فلسطين والمنطقة العربية بأسرها، مما يستدعي موقفاً حاسماً من كل القوى الحية في أمتنا العربية والإسلامية لإسقاط هذا المشروع التصفوي".

وثمن المجتمعون "ما قامت به الفصائل و​القوى الوطنية​ والإسلامية الفلسطينية في ​مخيم برج البراجنة​، والتي استطاعت من خلال الدوريات المشتركة ملاحقة و​مداهمة​ واعتقال بعض تجار ومروجي المخدرات، ومن ثم تسليمهم ل​مخابرات الجيش اللبناني​"، داعين وكالة الغوث ​الأونروا​ إلى "القيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان بتأمين المساعدات الإغاثية المطلوبة لتوفير سبل العيش الكريم في هذه المرحلة الصعبة في مواجهة جائحة كورونا و​الوضع الاقتصادي​ المتأزم يوما يعد يوم".