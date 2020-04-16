استقبلت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة أمل الحاج محمد الجباوي، في مقر جيهة التحرير الفلسطينية في مخيم مار الياس في بيروت، واستعرض المجتمعون "التطورات والمستجدات السياسية وسبل مواجهة المخططات والمشاريع التآمرية وعلى رأسها مؤامرة ما يسمى صفقة القرن التي تستهدف فلسطين والمنطقة العربية بأسرها، مما يستدعي موقفاً حاسماً من كل القوى الحية في أمتنا العربية والإسلامية لإسقاط هذا المشروع التصفوي".
وثمن المجتمعون "ما قامت به الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في مخيم برج البراجنة، والتي استطاعت من خلال الدوريات المشتركة ملاحقة ومداهمة واعتقال بعض تجار ومروجي المخدرات، ومن ثم تسليمهم لمخابرات الجيش اللبناني"، داعين وكالة الغوث الأونروا إلى "القيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان بتأمين المساعدات الإغاثية المطلوبة لتوفير سبل العيش الكريم في هذه المرحلة الصعبة في مواجهة جائحة كورونا والوضع الاقتصادي المتأزم يوما يعد يوم".
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف القوى الفلسطينية في لبنان يبحث مع الجباوي اخر المستجدات السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.