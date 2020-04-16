وفد من حركة حماس يزور بلدة درب السيم للتأكيد على أواصر التواصل والعيش المشترك

زار وفد من حركة حماس في لبنان عائلة زعرور في بلدة درب السيم، ترأس الوفد مسؤول العلاقات اللبنانية في الحركة ومسؤولها السياسي في منطقة صيدا ومخيماتها أيمن شناعة، وبحضور المهندس جورج سيقلي نائب مسؤول منطقه الزهراني في التيار الوطني الحر، وكانت مناسبة للتأكيد على أواصر التواصل والعيش المشترك، كما تم البحث بقضايا اجتماعية وانسانية تهم المنطقة".
هذا تطرق الوفد إلى أزمة الكورونا التي تضرب لبنان والعالم وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في لبنان وعلى المخيمات الفلسطينية.
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