وفد من حركة حماس يزور بلدة درب السيم للتأكيد على أواصر التواصل والعيش المشترك

زار وفد من ​حركة حماس​ في ​لبنان​ عائلة زعرور في بلدة ​درب السيم​، ترأس الوفد مسؤول العلاقات اللبنانية في الحركة ومسؤولها السياسي في منطقة صيدا ومخيماتها ​أيمن شناعة​، وبحضور المهندس جورج سيقلي نائب مسؤول منطقه ​الزهراني​ في ​التيار الوطني الحر​، وكانت مناسبة للتأكيد على أواصر التواصل والعيش المشترك، كما تم البحث بقضايا اجتماعية وانسانية تهم المنطقة".

هذا تطرق الوفد إلى أزمة الكورونا التي تضرب لبنان و​العالم​ وانعكاساتها على ​الوضع الاقتصادي​ في لبنان وعلى ​المخيمات الفلسطينية​.

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