حركة أمل تفتتح مركز دير قانون رأس العين للحجر الصحي

افتتحت ​حركة أمل​ في اقليم جبل عامل ومكتب ​الصحة​ المركزي مركز الحجر الصحي في بلدة دير قانون ​رأس العين​، بحضور المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل ​علي اسماعيل​ وأعضاء قيادة الإقليم أحمد عباس ومحمد بزون وعلوان شرف ​الدين​". وبعد جولة على أقسام المركز أكد عباس انه "في هذه الظروف العصيبة نحن بأمس الحاجة الى مبادرات جبارة وما رأيناه اليوم في هذا المركز هو عمل إنساني كبير نحن بحاجة إليه"، مشيراً الى "ضرورة أن تعم المبادرات في كل القرى لأننا بحاجة الى أي عمل يخدم إنساننا خصوصاً القادمين من الخارج وذلك من باب الإحتياط متمنياً لهم السلامة التامة".

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