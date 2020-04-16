الساحلي:نؤيد عفو عام يشمل المخدرات شرط إعادة فتح الملفات إن تكرر الجرم

أعلن النائب ​نوار الساحلي​ أن "​حزب الله​ يؤيد اقرار عفو عام لإعطاء فرصة إلى كل من ارتكب جرم بهذا الخصوص للعودة و الاندماج بالمجتمع، يشمل كل قضايا ​المخدرات​، بسب غموض ​القانون اللبناني​".

وأوضح الساحلي في مداخلة تلفزيونية، أن هذا الأمر "مشروط بإعادة فتح كل الملفات إذا تكرر الجرم، من دون ان يشمل قضايا العمالة مع ​إسرائيل​ والحق الشخصي في الجرائم".