الساحلي:نؤيد عفو عام يشمل المخدرات شرط إعادة فتح الملفات إن تكرر الجرم

أعلن النائب نوار الساحلي أن "حزب الله يؤيد اقرار عفو عام لإعطاء فرصة إلى كل من ارتكب جرم بهذا الخصوص للعودة و الاندماج بالمجتمع، يشمل كل قضايا المخدرات، بسب غموض القانون اللبناني".
وأوضح الساحلي في مداخلة تلفزيونية، أن هذا الأمر "مشروط بإعادة فتح كل الملفات إذا تكرر الجرم، من دون ان يشمل قضايا العمالة مع إسرائيل والحق الشخصي في الجرائم".
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