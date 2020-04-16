الحاج حسن: نأمل إعطاء الناجحين بمباريات كل المؤسسات حقوقهم

أشار عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​حسين الحاج حسن​، إلى أنه "مع البدء بتوقيع مراسيم الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​ ومباراة ​كتاب العدل​، نأمل أن تصل هذه الخطوة إلى مراحلها النهائية وأن يعطى أصحاب الحقوق من الناجحين في المباريات في كل المؤسسات حقوقهم لاسيما الناجحين في ​التعليم الثانوي​".

ولفت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى ان "هذه الخطوات تعزز مفهوم ​الدولة​ وتعطي كل ذي حق حقه".

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