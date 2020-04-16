أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، إلى أنه "مع البدء بتوقيع مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية ومباراة كتاب العدل، نأمل أن تصل هذه الخطوة إلى مراحلها النهائية وأن يعطى أصحاب الحقوق من الناجحين في المباريات في كل المؤسسات حقوقهم لاسيما الناجحين في التعليم الثانوي".
ولفت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى ان "هذه الخطوات تعزز مفهوم الدولة وتعطي كل ذي حق حقه".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: نأمل إعطاء الناجحين بمباريات كل المؤسسات حقوقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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