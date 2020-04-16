مجلس الاعمال اللبناني بالكويت يطلق 3 مبادرات انسانية لخدمة الجالية

أطلق مجلس الاعمال اللبناني في ​الكويت​ 3 مبادرات لمكافحة جائحة ​كورونا​ التي اجتاحت العالم، وكان للكويت نصيب منها، حيث وصل اعداد المصابين لحوال 1400 حالة تقوم الكويت جاهدة لتأمين المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات من تأثيرات هذا الوباء.

وأشار العضو المؤسس لمجلس الاعمال اللبناني في الكويت فادي جواد، إلى أن "المجلس أطلق يوم أمس حملة "بيناتنا خبز وملح" عبر الموقع الالكتروني الذي أنشىء خصيصا لهذه الغاية والهدف منه فتح باب التطوع أمام اللبنانيين المقيمين في الكويت لخدمة وطنهم الثاني الكويت في المواقع التي تحتاج فيها لعديد من الكوادر البشرية في القطاع الطبي الغذائي وغيره، وقد وصل عدد المتطوعين فور الاعلان عنه الى 250 لبناني من مختلف الميادين مبدين استعدادهم للنزول على الارض ومؤازرة اخوانهم الكويتيين" .

واضاف جواد بأن المجلس كان قد اطلق مبادرة مع ​الهلال الاحمر الكويتي​ عبارة عن حملة تبرعات لصالح ​الصليب الاحمر​، وأنشىء المجلس " خلية أزمة " فور ظهور الوباء حيث يقومون بالتواصل مع ​العائلات المحتاجة​ بسبب ​الأزمة​ الاقتصادية التي ضربت بعض القطاعات بسبب التوقف عن العمل".