خير الله يواكب خطة مبادرات الأبرشية: البطريرك الحويك يمنحنا القوة

واصل راعي أبرشية ​البترون​ المارونية المطران منير خير الله، متابعة الخطة التنفيذية لمبادرات الأبرشية من أجل مواجهة وباء ​كورونا​، وما بعده من ضائقة معيشية واقتصادية. وتوجه اليوم في إطار مواكبته المبادرات التعاضدية إلى أبناء الأبرشية، كهنة ورهبانا وراهبات وعلمانيين، معتبراً أنه "بعد ما أعلنا سابقاً عن مبادرات تعاضدية لدعم أبناء الأبرشية وبناتها، للصمود في مواجهة وباء كورونا وما بعده في الضائقة الاقتصادية والمعيشية، وبعد ما أعلنّا أيضاً عن إنشاء الصندوق الاجتماعي الأبرشي وتعيين مجلس أمناء ولجنة تنفيذية له، وآلية العمل المتبعة، نود اليوم إعلامكم بأننا فتحنا باب التبرعات على موقع الأبرشية التالي: www.diocesebatroun.org ويمكنكم مراجعته. وقد بدأ بعض أبناء الأبرشية بالتبرع مشكورين.

وأشار في بيان أيضاً إلى أنه على الراغبين في المساهمة اعتماد الآلية الأتية إما تحويل مصرفي على الرقم:

Diocèse Maronite de Batroun (Caisse Sociale Diocésaine)

Byblos Bank Swift code BYBALBBX

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IBAN: Lb09003900000002752159488016 وإما شيك باسم أبرشية البترون المارونية، وإما نقدا".

ودعا البيان إلى "الاتصال بالنائب العام المونسنيور بيار طانيوس 76/731108 أو بالقيم الأبرشي الخوري شربل خشان 03/857899 أو بأحد أعضاء مجلس الأمناء".

وعن التبرعات العينية، "الاتصال بوكيل دير مار يوحنا مارون كفرحي الخوري انطون نهرا 71/308331.

وبالنسبة إلى المشاريع الزراعية، أشار البيان إلى البدء في "تجهيز ​العقارات​ حول دير مار يوحنا مارون لزراعة الخضار، لكي يصار إلى توزيع محاصيلها مجانا. وقد بدأ بعض أبناء الأبرشية بالاتصال لطلب استثمار عقارات كنسية في مشاريع زراعية. ولا يسعنا إلا أن نثني على الجهود التي تبذلها القائمقامية والمجالس ​البلدية​ والهيئات الاختيارية والجمعيات والأحزاب والتيارات، وعلى المساعدات التي توزعها بهدف دعم أبنائنا وبناتنا في منطقة البترون".