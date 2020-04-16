أعتبر وزير الدولة السابق لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في الاصلاح المصرفي أخطأت الحكومة بإطلاق عناوين صادمة بدون تفاصيل، والازمة المصرفية موضوع حساس وشائك، والخسائر واقع لا مفر منه، وودائع الناس مسؤولية جسيمة، ولا نهوض اقتصادي بلا مصارف، اذاً المطلوب من اي خطة هو ضمان صغار الودائع كاملة، وإنصاف المودعين عند توزيع الأعباء، وبناء قطاع مصرفي منتج".
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