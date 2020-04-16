أعتبر وزير الدولة السابق لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا ​عادل افيوني​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في الاصلاح المصرفي أخطأت ​الحكومة​ بإطلاق عناوين صادمة بدون ​تفاصيل​، و‏الازمة المصرفية موضوع حساس وشائك، و‏الخسائر واقع لا مفر منه، و‏ودائع الناس مسؤولية جسيمة، و‏لا نهوض اقتصادي بلا مصارف، ‏اذاً المطلوب من اي خطة هو ‏ضمان صغار الودائع كاملة، وإنصاف المودعين عند توزيع الأعباء، و‏بناء قطاع مصرفي منتج".

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