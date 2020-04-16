حاصباني: سيولة أموال المودعين تبخرت ومسؤولية مجلس الوزراء تكمن بإدارة خطة واضحة

أكد نائب رئيس ​الحكومة​ السابق ​غسان حاصباني​، في حديث تلفزيوني، ان "الخطة الموجودة اليوم للقطاع المالي والاقتصادي لا تزال ب​اللغة​ الإنكليزية ولم تتبناها الحكومة بشكل رسمي وكامل، وهناك لجنة وزارية تتابع الدراسة الاقتصادية، وهناك دور استشاري لهيكلة ​الدين العام​، وخطة الحكومة المالية التي سربّت باللغة الانكليزية كتب عليها Draft للنقاش".

ولفت حاصباني الى ان "الخطة المالية سردت كلفة الخسائر، ومصير المودعين اللذين دينوا ​الدولة​، وتحدثت عن الغاء ديون الدولة من المودعين، وانا أوافق القول ان سيولة أموال المودعين تبخرت، ومسؤولية ​مجلس الوزراء​ اليوم تكمن بإدارة خطة واضحة ويجب ان يلتزم بها الجميع، و​الدستور​ يحمي الملكيات الخاصة ومنها موجودات الناس في ​المصارف​ والودائع"، مشيراً الى ان "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ كان على علم ان ​السلطة​ بخرت أموال الدولة والمودعين، وكان دور هذه الحكومة يجب ان يكون دور وزراء اختصاصيين تكنوقراط، وفي جزء من الخطة هناك شق متعلق بالإصلاحات منها جمركية إضافة الى بعض ​الضرائب​، ونحن كان موقفنا واضح اننا ضد أي ضرائب على المواطن اللبناني، كالضريبة على الدخل والمشتقات النفطية والـ"TVA".