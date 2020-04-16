حاصباني: سيولة أموال المودعين تبخرت ومسؤولية مجلس الوزراء تكمن بإدارة خطة واضحة

أكد نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، في حديث تلفزيوني، ان "الخطة الموجودة اليوم للقطاع المالي والاقتصادي لا تزال باللغة الإنكليزية ولم تتبناها الحكومة بشكل رسمي وكامل، وهناك لجنة وزارية تتابع الدراسة الاقتصادية، وهناك دور استشاري لهيكلة الدين العام، وخطة الحكومة المالية التي سربّت باللغة الانكليزية كتب عليها Draft للنقاش".
ولفت حاصباني الى ان "الخطة المالية سردت كلفة الخسائر، ومصير المودعين اللذين دينوا الدولة، وتحدثت عن الغاء ديون الدولة من المودعين، وانا أوافق القول ان سيولة أموال المودعين تبخرت، ومسؤولية مجلس الوزراء اليوم تكمن بإدارة خطة واضحة ويجب ان يلتزم بها الجميع، والدستور يحمي الملكيات الخاصة ومنها موجودات الناس في المصارف والودائع"، مشيراً الى ان "رئيس الحكومة حسان دياب كان على علم ان السلطة بخرت أموال الدولة والمودعين، وكان دور هذه الحكومة يجب ان يكون دور وزراء اختصاصيين تكنوقراط، وفي جزء من الخطة هناك شق متعلق بالإصلاحات منها جمركية إضافة الى بعض الضرائب، ونحن كان موقفنا واضح اننا ضد أي ضرائب على المواطن اللبناني، كالضريبة على الدخل والمشتقات النفطية والـ"TVA".
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