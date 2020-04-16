الحجار: الحريري كان وقع جميع مراسيم الناجحين لكن عون رفض التوقيع

أشار النائب ​محمد الحجار​ إلى أنه "توضيحا لما ذكره رئيس الحكومة الدكتور ​حسان دياب​ عن توقيعه مشروعي مرسوم تعيين حراس الاحراش والمحاسبين، يهمني أن أؤكد أن الرئيس ​سعد الحريري​ كان قد وقع جميع مشاريع مراسيم تعيين الناجحين في امتحانات ​مجلس الخدمة المدنية​، لكن بعد رفض ​رئيس الجمهورية​ توقيع تلك المراسيم طيلة ولاية الحكومة السابقة،

وفي تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، لفت إلى أنه كان قد أشار الى ذلك "في تصريح لي بتاريخ 2/10/2018 ، وبعد تأليف حكومة جديدة، اصبح لزاما اعادة توقيع المراسيم ​الجديدة​ من الوزراء المعنيين ومن رئيسي الجمهورية والحكومة. وهنا أطالب إحقاقا للحق وإلتزاما ب​الدستور​ أن يصار الى إصدار مراسيم تعيين جميع الناجحين دون تفرقة او إستنساب".