أشار النائب محمد الحجار إلى أنه "توضيحا لما ذكره رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب عن توقيعه مشروعي مرسوم تعيين حراس الاحراش والمحاسبين، يهمني أن أؤكد أن الرئيس سعد الحريري كان قد وقع جميع مشاريع مراسيم تعيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، لكن بعد رفض رئيس الجمهورية توقيع تلك المراسيم طيلة ولاية الحكومة السابقة،
وفي تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، لفت إلى أنه كان قد أشار الى ذلك "في تصريح لي بتاريخ 2/10/2018 ، وبعد تأليف حكومة جديدة، اصبح لزاما اعادة توقيع المراسيم الجديدة من الوزراء المعنيين ومن رئيسي الجمهورية والحكومة. وهنا أطالب إحقاقا للحق وإلتزاما بالدستور أن يصار الى إصدار مراسيم تعيين جميع الناجحين دون تفرقة او إستنساب".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: الحريري كان وقع جميع مراسيم الناجحين لكن عون رفض التوقيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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