مصالحة في غزة البقاعية بين الاهالي والنازحين السوريين

دخلت "جمعية الهمام" بشخص رئيسها احمد ابو عثمان، بمسعى تصالحي بعد التوتر والإشكال الدامي الذي حصل خلال اليومين الماضيين في بلدة غزة البقاعية بين الاهالي و​النازحين السوريين​، والذي سقط بنتيجته عدد من الجرحى من الجانبين.

وشارك في المساعي الشيخ علاء البعلبكي ومحمد مراد وخالد أبو جبل ورئيس البلدية محمد المجذوب ومخاتير بلدية غزة، لإتمام المصالحة بين الطرفين، وأسفرت الجهود المبذولة عن تعهد كل الأطراف بالتراجع عن الدعاوى المقامة، وتم إطلاق جميع الموقوفين والتشديد على تحكيم العقل وبخاصة في هذه المحنة.