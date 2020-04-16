أمن الدولة يقفل 4 محلات في بعلبك بالشمع الأحمر

أقفل عناصر ​أمن الدولة​ مساء اليوم 4 ​محلات​ بالشمع الأحمر في ​مدينة بعلبك​، بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في ​البقاع​ القاضي منيف بركات، كانت قد ضبطت فيها دوريات ​مصلحة حماية المستهلك​ في ​وزارة الاقتصاد​ خلال جولتها النهارية، مواد منتهية الصلاحية، وسجلت فيها مخالفات قانونية وصحية. إضغط للمزيد

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