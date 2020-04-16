وصول طائرة قطرية محملة ب11 طناً من المساعدات إلى مطار بيروت الدولي

وصلت طائرة مساعدات قطرية للبنان إلى مطار بيروت الدولي، وهي محملة بأكثر من 11 طناً من المساعدات لمواجهة فيروس كورونا، حيث كان باستقبال الطائرة والوفد الوزراء حمد حسن و ناصيف حتي وميشال نجار.
وقد أشار حسن إلى أن "الصديق وقت الضيق فكيف إذا كان أخ؟ خصوصاً أننا نمر بأزمة إقتصادية كبيرا فشكرا لكرمكم وعطائكم"، أما الوزير حتي، فوجه "التحية لدولة قطر وهذا ليس بمستغرب من دولة شقيقة بقيادة الأمير تميم بن حمد ونتمنى لكم النجاح والنتوفيق"، ونقل نجار "التحية إلى دولة قطر أميراً ومواطنين، وبقائنا مرتبط بتعاوننا سوياً وسنلتقي بمبادرات إيجابية أخرى بين الدولتين الشقيقتين لبنان وقطر".
أما ممثل السفارة القطرية، فأشار إلى أن "هذه المساعدات الطبية تأتي بعد توجيهات أمير قطر وهي تعبر عن العلاقة الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ونحيي الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لمكافحة فيروس كورونا، وننقل وقوف قطر إلى جانب لبنان بمختلف الصعد، والشحنة عبارة عن أكثر من 11 طن من المستلزمات الطبية الوقائية لمساعدة اللبنانيين على تجاوز المحنة".
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