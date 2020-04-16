التحالف العربي في اليمن: نطبق ضبط النفس بقواعد الاشتباك في الجبهات

أعلن ​التحالف العربي​ في ​اليمن​ انه "يتم تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع ل​حالات​ الدفاع عن النفس في الجبهات"، مشيراً الى ان "انتهاكات جماعة "​أنصار الله​" للهدنة بلغت 100 اختراق خلال 24 ساعة، وشملت الأعمال العدائية العسكرية، واستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة".

بدوره شدد المبعوث الأممي إلى اليمن ​مارتن غريفيث​ على أن "​الأمم المتحدة​ تواكب كافة الإجراءات الإنسانية لمكافحة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في اليمن"، مؤكدا في إحاطة لأعضاء ​مجلس الأمن​ أن "تهديد ​الكورونا​ لليمن يتطلب استنفار كافة الجهود الدولية، وأن اليمن لا يمكن أن يواجه الحرب والجائحة في آن معا".