التحالف العربي في اليمن: نطبق ضبط النفس بقواعد الاشتباك في الجبهات

أعلن التحالف العربي في اليمن انه "يتم تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات"، مشيراً الى ان "انتهاكات جماعة "أنصار الله" للهدنة بلغت 100 اختراق خلال 24 ساعة، وشملت الأعمال العدائية العسكرية، واستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة".
بدوره شدد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على أن "الأمم المتحدة تواكب كافة الإجراءات الإنسانية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في اليمن"، مؤكدا في إحاطة لأعضاء مجلس الأمن أن "تهديد الكورونا لليمن يتطلب استنفار كافة الجهود الدولية، وأن اليمن لا يمكن أن يواجه الحرب والجائحة في آن معا".
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