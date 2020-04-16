مسؤولون أوكرانيون: اندلاع حرائق جديدة قرب مفاعل تشيرنوبل النووي المغلق

أعلن مسؤولون أوكرانيون ان "حرائق جديدة اندلعت في المنطقة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل النووي المغلق، بسبب رياح عاتية زادت من صعوبة إخماد ألسنة اللهب، حيث كان عمال الطوارئ قد تمكنوا قبل عدة أيام من احتواء حرائق اجتاحت الغابات المحيطة بموقع أسوأ كارثة نووية ب​العالم​ التي وقعت عام 1986".

بدورها قللت السلطات الأوكرانية من "أي مخاطر تتعلق بحدوث إشعاع"، مشيرة الى ان "أكثر من ألف شخص يشاركون في إخماد ​الحرائق​".