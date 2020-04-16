الصحة التونسية: تسجيل 42 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في تونس عن "تسجيل 42 حالة جديدة تحمل ​فيروس كورونا​، إثر تحليل مسحات أخذت من 793 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 822 حالة مؤكدة، من أصل 13930 تحليلاً"، مشيرة الى "تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ​ضحايا​ الفيروس في البلاد إلى 37".

ولفتت الوزارة الى انها "فرضت ​الحجر المنزلي​ على قرابة 3500 شخص بين المخالطين للحالات المؤكدة، وانه منذ 22 اذار الماضي تم إجلاء 2905 شخصا، من بينهم 946 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، سجلت من بينهم 29 حالة إصابة وافدة"، مؤكدة ان "تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا".