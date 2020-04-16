الصحة التركية: شفاء أول مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد

أعلن رئيس جامعة "إينونو" التركية أحمد قيزل آي، عن "شفاء أول مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد نتيجة تجربة العلاج بـ"البلازما المناعية"، موضحاً أن "هذه المرة هي الأولى في تركيا التي تنجح فيها عملية نقل البلازما المناعية من شخص متعاف إلى مصاب آخر بفيروس كورونا".
وذكر آي أن "خبراء الجامعة أجروا عملية النقل قبل 10 أيام على مريض يبلغ من العمر 56 عاما، وضع على جهاز التنفس الاصطناعي في وحدة العناية المركزة"، لافتاً الى أنهم أزالوا عنه اليوم الجهاز بعد تحسن حالته الصحية، حيث أظهرت نتائج اختبار الكشف عن الفيروس تعافيه من المرض".
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