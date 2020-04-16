الصحة التركية: شفاء أول مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد

أعلن رئيس جامعة "إينونو" التركية أحمد قيزل آي، عن "شفاء أول مريض مصاب ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد نتيجة تجربة العلاج بـ"البلازما المناعية"، موضحاً أن "هذه المرة هي الأولى في ​تركيا​ التي تنجح فيها عملية نقل البلازما المناعية من شخص متعاف إلى مصاب آخر بفيروس كورونا".

وذكر آي أن "خبراء ​الجامعة​ أجروا عملية النقل قبل 10 أيام على مريض يبلغ من العمر 56 عاما، وضع على جهاز ​التنفس​ الاصطناعي في وحدة العناية المركزة"، لافتاً الى أنهم أزالوا عنه اليوم الجهاز بعد تحسن حالته الصحية، حيث أظهرت نتائج اختبار الكشف عن الفيروس تعافيه من المرض".