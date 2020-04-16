البيت الأبيض: زعماء G7 يدعون لإصلاح منظمة الصحة العالمية

أعلن ​البيت الأبيض​ أن زعماء دول ​مجموعة السبع​ الكبار "يدعون لإصلاح ​منظمة الصحة العالمية​"، ويؤكدون التزامهم بـ"اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان رد عالمي منسق على هذا الفيروس، وهذه ​الأزمة​ الصحية والمصائب الإنسانية والاقتصادية المتعلقة بها، وضمان تعافي قوي ومستدام".

ولفت الى ان "الزعماء أكدوا أن دول المجموعة تساهم بأكثر من مليار ​دولار​ سنويا في دعم منظمة الصحة العالمية، وان جزءا كبيراً من ​النقاش​ تمحور حول نقص الشفافية وسوء التعامل المزمن مع الجائحة من قبل المنظمة".

يذكر أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أعلن هذا الأسبوع عن "وقف تمويل ​الولايات المتحدة​ لمنظمة الصحة العالمية"، متهما إياها بـ"التقصير في التعامل مع ​فيروس كورونا​".