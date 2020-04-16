البيت الأبيض: زعماء G7 يدعون لإصلاح منظمة الصحة العالمية

أعلن البيت الأبيض أن زعماء دول مجموعة السبع الكبار "يدعون لإصلاح منظمة الصحة العالمية"، ويؤكدون التزامهم بـ"اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان رد عالمي منسق على هذا الفيروس، وهذه الأزمة الصحية والمصائب الإنسانية والاقتصادية المتعلقة بها، وضمان تعافي قوي ومستدام".
ولفت الى ان "الزعماء أكدوا أن دول المجموعة تساهم بأكثر من مليار دولار سنويا في دعم منظمة الصحة العالمية، وان جزءا كبيراً من النقاش تمحور حول نقص الشفافية وسوء التعامل المزمن مع الجائحة من قبل المنظمة".
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن هذا الأسبوع عن "وقف تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية"، متهما إياها بـ"التقصير في التعامل مع فيروس كورونا".
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