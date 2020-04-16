الرزاز: انكماش حاد في النشاط الاقتصادي بالأردن نتج عن كورونا

أعلن رئيس الوزراء الأردني ​عمر الرزاز​، أن "أولويات الإنفاق تغيرت في ظل الضغوط التي تتعرض لها المملكة جراء انكماش حاد في النشاط الاقتصادي نتج عن إغلاق شامل يستهدف احتواء تفشي كورونا". مشيراً إلى أن "تركيز الحكومة أصبح ينصب على تغطية الإنفاق الجاري الفوري وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتخفيف الصعاب عن الأردنيين في ظل تراجع الدخل بسبب إغلاق الشركات".

ويقول المسؤولون إن ​الأزمة​ أخرجت ميزانية ​الدولة​ البالغة 14 مليار ​دولار​ عن مسارها هذا العام بعد أن كانت لديها خطة طموح للإنفاق الرأسمالي بهدف تعزيز النمو المتباطئ وتشجيع الاستثمار.

وأعلن ​وزير الصحة​ الأردني سعد جابر عن تسجيل المملكة إصابة واحدة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 402 إصابة.