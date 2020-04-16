شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بولاق الدكرور يطالب بإطلاق اسم الشهيد "محمد الحوفى" على إحدى مدارس الدائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، بإطلاق اسم الشهيد البطل المُقدم محمد فوزى الحوفى على إحدى المدارس الكائنة بدائرة بولاق الدكرور.

وأوضح أبو اليزيد فى طلبه أن ذلك إيماءً للأحداث الأخيرة وما قام به رجال الشرطة البواسل من مواجهة بعض العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة والقضاء عليها، والتى أسفرت عن استشهاد الشهيد البطل مقدم شرطة / محمد فوزى الحوفی.

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وأضاف أن طلبه بإطلاق اسم الشهيد على إحدى مدارس بولاق الدكرور يأتى نظرا للدور البطولى الذی قام به الشهيد البطل والذى آثر أن يفقد حياته فى مواجهته لهذه العناصر الإرهابية وليعطى درسا فى حب وفداء الوطن وحماية المواطنين.

وكانت وزارة الداخلية، قد قالت في بيان لها، إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على "6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.



وفى ذات الإطار، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون إستخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابى وباستهدافه عثر على "4 بنادق آلية- كمية من الذخيرة" وتم تقنين الإجراءات.



وبدوره، وجه المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع أمس بحي الأميرية، وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.