شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة عبد الله الشريف مدعى الشرف.. فيديو جديد يكشف فضائح الإخوانى الهارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد اليوتيوبر وهو محمد قنديل، الذى استعرض في فيديو له، فضائح جديدة للإخواني الهارب عبد الله الشريف، أحد مقدمى البرامج عبر قناة الشرق الإخوانية، والتى كشف فيها عن علاقاته النسائية وحديثه المخل مع عدد ممن يتواصلون معه عبر هاتفه.

واستعرض الفيديو المتداول، محادثة بين الإخواني الهارب عبد الله الشريف، مع إحدى الفتيات، والذى طلب منها أحاديث مخلة، إضافة إلى أن المحادثة احتوت على محاولات الإخواني الهارب في استدراج الفتاه معه في الحديث الذى أظهره الفيديو.

Advertisements

وكشف أيضا ادعاءات وأكاذيب هذا الإخواني الهارب، وذلك في تسريبات استعرضها الفيديو ليكشف عن حقيقة هذا المدعى الهارب.

وكان قد تصدر هاشتاج #ترتر_الشريف بين المواضيع الـ5 الأكثر تفاعلا عبر موقع تويتر، وذلك لكشف أكاذيب الهارب عبد الله الشريف، وفضح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكاذيب هذا الكاذب الهارب .

وفضحت مؤخرا تسريبات جديدة أذاعها الخليج 365، كشفت عن ، كيف يلتقي عبد الله الشريف، المتزوج، بعشيقته، في فنادق أمريكا ولندن وتركيا والدوحة، وأين يصرف الدولارات التى يتقاضاها من تميم وأردوغان لهدم بلده.