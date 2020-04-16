متابعة / الصين: منظمة الصحة لم تجد أيّ دليلٍ على أن فيروس "كورونا" أُنتِج معمليًّا

وكالات- قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم، الخميس 16 أفريل 2020، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها لم تجد أي دليل على أن فيروس كورونا الذي تسبب في إصابة ما يربو على مليوني شخص في أنحاء العالم، أُنتج في أحد المعامل.

أدلى تشاو لي جيان، المتحدث بإسم الوزارة بهذه التصريحات ردا على سؤال بشأن الإتهامات بأن فيروس كورونا تم تخليقه في أحد المعامل في مدينة ووهان بوسط الصين التي بدأ منها التفشي في نهاية العام الماضي.