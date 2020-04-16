جاسم الكواري : مستقبل سباقات الهجن في مصر واعد

قال الرياضي جاسم محمد الكواري، أحد مؤسسي مسابقات الهجن في الخليج، إن مصر مستقبلها واعد في سباقات الهجن، منوها بأن مصر من أولى الدول التي تهتم بالرياضة بشكل كبير. بشكل كبير. وأوضح الرياضي جاسم محمد الكواري، أن فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي باهتمام وحضور قوي وصلت لعدد 800 من الهجن، وهو ما يكشف حجم وهو ما يكشف حجم الرياضة الكبير في مصر. ولفت إلى أن رياضة الهجن التراثية العريقة، تعتبر قاسم مشترك بين الشعوب العربية، وتعمل على بث روح الألفة والأخوة بينهم، وتشجع السياحة البينية وتساهم في إظهار معالم الدول المختلفة.

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