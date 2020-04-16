تركيا تعلن علاج أول مريض مصاب بفيروس كورونا بالبلازما المناعية

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، عن شفاء أول مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد نتيجة تجربة العلاج بـ"البلازما المناعية" ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأفاد رئيس جامعة "إينونو" التركية، أحمد قيزل آي، الخميس، بأن نتيجة اختبار فيروس كورونا للمريض الذي خضع لعلاج بطريقة البلازما المناعية جاءت سلبية بعد استخدام هذه الوسيلة، ما يعني تعافيه منالمرض.
وأوضح قيزل آي، أن هذه المرة هي الأولى في تركيا التي تنجح فيها عملية نقل البلازما المناعية من شخص متعاف إلى مصاب آخر بفيروس كورونا.
وذكر أن خبراء الجامعة أجروا عملية النقل قبل 10 أيام على مريض يبلغ من العمر 56 عاما، وضع على
وأفاد بأنهم أزالوا عنه اليوم الجهاز بعد تحسن حالته الصحية، حيث أظهرت نتائج اختبار الكشف عن الفيروس تعافيه من المرض.
وتقوم هذه التجربة على نقل بلازما شخص تعافى من فيروس كورونا، واكتسب أجساما مضادة له، إلى مصابين بالفيروس في محاولة لتزويدهم بهذه المناعة.
وتعتبر تركيا الدولة الـ9 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ74193 حالة، والـ12 من حيث حصيلة الوفيات بالمرض بـ1643 حالة.
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