علماء ينصحون رواد الفضاء بتناول منتجات الألبان

يقترح علماء معهد البحوث الحكومي الخاص بالمنتجات البيولوجية النقية، ضم منتجات الألبان المخمرة إلى النظام الغذائي لرواد الفضاء خلال الرحلات الفضائية البعيدة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

واستنادا إلى نتائج التجارب التي أجريت على متن المحطة الفضائية الدولية، يشير علماء المعهد، إلى أن هذه المنتجات ستكون مفيدة بصورة خاصة خلال الرحلات الفضائية إلى القمر والمريخ.

ويشير العلماء في مقال نشرته المجلة العلمية لمركز إعداد رواد الفضاء، "تسمح نتائج التجارب

العلمية التي أجريت على متن المحطة الفضائية الدولية، بالحديث عن توقعات إيجابية بشأن إمكانية إنتاج البربيوتيك على متن المركبات الفضائية المأهولة، بهدف تخفيض المخاطر الطبية لرواد الفضاء. لهذه التكنولوجيا أهمية خاصة في ضمان سلامة الرحلات الفضائية البعيدة إلى القمر والمريخ ونقطة لانغرانج.

ويؤكد العلماء، على أن الجودة العالية للبروبيتيك، التي أثبتتها التجارب الأرضية والفضائية، كانت

الأساس ليوصي العلماء بضم هذه المواد إلى النظام الغذائي لرواد الفضاء والتدابير العلاجية والوقائية، لذلك "يجب تأكيد ضرورة استخدامها خلال الرحلات بعدد من التجارب، وبعدها يصبح من الضروري التحقق من تكنولوجيا التجارب ومن ثم البدء بإنتاج البريبويتك على متن المركبات الفضائية المأهولة".

وتجدر الإشارة، إلى أنه في إطار تجربة "بروبيوفيت" التي أجريت عام 2016 على متن المحطة الفضائية الدولية، تم الحصول على مشروب من الحليب تكاثرت فيه بكتيريا العصيات اللبنية، له خصائص مضادة للبكتيريا المرضية، ونشاط مضاد للأكسدة، ويحتوي على مواد تحمي من الإشعاع المؤين.