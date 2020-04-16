أسهم أوروبا تغلق مرتفعة بفضل آمال انحسار جائحة كورونا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مع انحسار عدد الوفيات اليومية من فيروس كورونا المستجد في إسبانيا وإيطاليا، مما يعطي مؤشرا جديدا على تحسن الوضع ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، محققا مكاسب للمرة السادسة في سبعة أيام.
وقادت المكاسب أسهم شركات التكنولوجيا والسيارات والشركات
وقالت الشركة إنها لم تلحظ أي تأثير سلبي من فيروس كورونا بل طفرةقصيرة الأجل في الطلب مع لزوم المستهلكين منازلهم مما عزز مشتريات مثل البيتزا المجمدة والمكملات الغذائية المحتوية على بكتيريا مفيدة للأمعاء من أجل تدعيم المناعة.
ومن جانبه، قال ستيفان كوبمان، كبير اقتصاديي السوق في بنك رابو، إن "تحركات اليوم مدفوعة أساسا بالأمل والأسواق تتوق لسماع أي أخبار عن استراتيجيات الخروج من الإغلاق الشامل وإعادة فتح الاقتصادات".
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