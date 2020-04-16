بعد مرور ما يقارب الأسبوع على وقف إطلاق النار الأحادي من قبل تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلا أن الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران ما زالت تقوم بكافة العمليات العدائية بالجبهات، وكذلك استخدام الصواريخ البالستية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وقد قامت قوات تحالف دعم الشرعية بتنفيذ استهدافات نوعية لتحييد وتدمير النشاطات الحوثية ومنعها من إطلاق الصواريخ البالستية، حيث تم تدمير القدرات البالستية بمنطقه (همدان) وكذلك منصة إطلاق صواريخ بحرف سفيان في محافظة (عمران). وأكد التحالف على استمرار وقف إطلاق النار المعلن، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: ميليشيا الحوثي مستمرة في القيام بعمليات عدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.