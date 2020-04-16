753 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا خلال 24 ساعة

سجّلت فرنسا 753 وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقال مدير الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون إن عدد الوفيات زاد بنسبة 4.4 في المئة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 17920 وهو ما يعني تباطؤ وتيرة الزيادة مجددا بعد زيادتها خلال اليومين الماضيين.

وأعلن سالومون أن عدد المصابين في المستشفيات بات أقل بـ474. كما أن عدد المصابين في العناية المركزة أصبح أقل بـ209، في مؤشر آخر على نجاح إجراءات العزل العام التي فُرضت منذ شهر.

وقال إن "تفشي الفيروس بدأ يشهد استقرارا لكن على مستوى مرتفع".

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